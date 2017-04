Aru gaat hard onderuit tijdens trainingsritje in Spanje

11:59 – Fabio Aru, de winnaar van de Vuelta a España van 2015, heeft een tik in zijn voorbereiding op de aanstaande Ronde van Italië gehad. De renner van de Astana-ploeg kwam hard ten val in een trainingsritje in de Sierra Nevada. De Italiaan lijkt niets te hebben gebroken, maar zijn knie is wel behoorlijk opgezwollen.



"Dit is precies wat je niet wil", laat Aru middels een foto van zijn dikke knie weten op Twitter, "ik kan me nu enkel gaan focussen op het herstel. Ik hou jullie op de hoogte", spreekt de Italiaan op zijn sociale thuis. Aru zou zijn gevallen nadat zijn voorband uiteen spatte. Het team meldt dat er geen sprake is van botbreuken, maar dat de Italiaan veel schaafwonden heeft opgelopen.



Volgens de planning verschijnt Aru over anderhalve week aan de start van de Tour of the Alps, later wil hij zoals bovenvermeld deelnemen aan de honderdste editie van de Giro d'Italia. In die rittenkoers werd zowel derde (2014) als tweede (2015), maar wist hij nog niet te winnen.