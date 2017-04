Valverde zou eindzege in Baskenland 'grote bonus' vinden

7 april 2017 – Alejandro Valverde won vrijdag de koninginnenrit in de Ronde van het Baskenland en greep daarmee de leiding in het algemeen klassement, met alleen nog een tijdrit te gaan op zaterdag. Toch blijft de Spaanse renner van Movistar de eindzege zien als een extraatje.



"Ik ben heel blij met deze overwinning. Het zorgt ervoor dat ik nu al tevreden ben over wat ik heb gepresteerd in deze rittenkoers. We gaan morgen zeker voor de eindzege, maar er rust geen druk op onze schouders. De winst van het algemeen klassement zou een grote bonus zijn voor mijn erelijst. Ik kan niet ontkennen dat ik graag wil winnen, maar als ik niet win ben ik niet minder blij", reageert Valverde in een persbericht van zijn team.



In het algemeen klassement heeft Valverde dezelfde tijd als Rigoberto Uran, Romain Bardet, Louis Meintjes en Michael Woods. Alberto Contador volgt op drie seconden van Valverde op plaats zes. "We weten dat er goede specialisten achter ons staan, heel dicht bij ons. Het wordt zwaar om de leiderstrui te behouden. Alberto was vandaag heel sterk, ondanks zijn valpartij op donderdag. Ion Izagirre (zevende, red.) is een uitstekende tijdritspecialist en verloor vandaag slechts vijftien seconden."