Terpstra heeft zin in Parijs-Roubaix en gaat Boonen missen

13:29 – De winnaar van de editie van 2014, Niki Terpstra, kijkt uit naar Parijs-Roubaix van zondag. De Nederlander van Quick-Step Floors hoopt op succes voor ploeggenoot Tom Boonen, die op 36-jarige leeftijd zijn kunstje zal vertonen in de klassieker.



"Ik ga hem echt missen", zegt Terpstra op de website van zijn broodheer. "Ik heb lange tijd met hem gekoerst en hij was altijd bij me als ik mooie successen vierde. Tom vormt een deel van mijn loopbaan en ik heb veel van hem geleerd. Als ploeg zijn we klaar voor zondag. Iedereen motiveert elkaar en we willen samen een mooie prestatie neerzetten."



In 2014 boekte Terpstra een gigantische succes, door Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven. "Het winnen van die koers was een groot doel in mijn loopbaan. Ik kan niet met woorden uitleggen hoeveel ik van deze koers houd. Hopelijk lukt het zondag om met onze ploeg opnieuw geschiedenis te schrijven."