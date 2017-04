Degenkolb heeft vertrouwen: "Ik ben gemaakt voor de Hel"

16:17 – John Degenkolb verschijnt morgen (zondag) met grote ambities aan de start van Parijs-Roubaix. De Duitse renner van Trek-Segafredo wist de Franse klassieker al eens te winnen. Dat deed hij in 2015, toen hij nog in dienst was van Giant-Alpecin (het huidige Team Sunweb).



In de Vlaamse klassiekers kon Degenkolb zich niet bemoeien met de strijd om de overwinning. "Maar Parijs-Roubax ligt me beter dan de Ronde van Vlaanderen. Ik ben gemaakt voor de Hel", zegt hij tegen Sporza. "Ik ben ervan overtuigd dat ik zondag op gelijke hoogte sta met jongens als Sagan en Van Avermaet. Er zijn geen hellingen, dat scheelt al een pak, haha. Op de kasseien ben ik even sterk als zij. Ik heb er vertrouwen in."



Vorig jaar was Degenkolb er niet bij in Parijs-Roubaix, na een trainingsongeluk in januari in Spanje. "Ik ben blij dat ik er weer bij ben, zeker na wat er vorig jaar gebeurd is. Het was een zware teleurstelling dat ik er niet bij kon zijn in 2016", vertelt hij. "Het is geweldig dat ik hier nu opnieuw sta, want Roubaix is mijn droomkoers. Ik hou van deze wedstrijd, hij ligt mij goed. In Roubaix mag je nooit opgeven. Deze koers heeft veel met karakter te maken. Je moet blijven vechten, ook al heb je pech."