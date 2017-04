Parijs-Roubaix start kwartier later als gevolg van goed weer

10:28 – De start van Parijs-Roubaix is met een kwartier uitgesteld. Het peloton zou volgens het oorspronkelijke tijdschema om 10.55 uur worden losgelaten voor de Hel van het Noorden, maar dit gebeurt nu om 11.10 uur.



Het goede weer in Frankrijk is de reden voor deze beslissing van de organisatie. Er is droog en zonnig weer voorspeld. Bovendien zullen de renners de wind in de rug hebben, waardoor het een snelle koers zal worden. Om die reden is de start met een kwartier uitgesteld, zodat de finish rond de verwachte tijd blijft.



Volgens het oorspronkelijke tijdschema wordt de aankomst verwacht tussen 16.55 uur en 17.30 uur.