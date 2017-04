Valverde na Baskische eindzege: "Man, het was zwaar"

10:51 – Alejandro Valverde begon zaterdag in de leiderstrui aan de afsluitende tijdrit in de Ronde van het Baskenland, maar was deze bij het tussenpunt virtueel kwijt aan Alberto Contador. Door een minder sterk tweede deel van zijn Spaanse concurrent werd de renner van Movistar toch als winnaar van de Baskische rittenkoers gehuldigd.



"Man, het was zwaar! Ik wilde deze echt graag winnen", aldus Valverde, de vrijdag na zijn zege in de koninginnenrit nog iets minder stellig was, op de website van Movistar. Nooit eerder won de routinier de Ronde van het Baskenland. "In het verleden was ik er wel dicht bij, maar het lijkt erop dat ik dit seizoen met een goede reeks bezig ben." Valverde won eerder dit jaar al de Ronde van Murcia, Ruta del Sol en Ronde van Catalonië. "Ik ga nu zonder stress naar de klassiekers. Misschien kan ik de rest van het seizoen wel overslaan als ik één van de Ardennenklassiekers win, haha."



"Voor deze koers had ik geen druk door mijn uitstekende start in 2017", vervolgt Valverde. "Het was een veeleisende tijdrit. Het was stressen, met Ion (Izagirre, red.), Alberto en mezelf zo dicht bij elkaar. Het was een groot voordeel om als laatste te starten, aangezien ik de tussentijden van al mijn concurrenten kende. Op het eerste rechte stuk na de afdaling was ik wat voorzichtig, omdat mijn eerder vertrokken teamgenoten me adviseerden wat over te houden voor de laatste zeven kilometer. Daar werd het verschil gemaakt en ben ik volle bak gegaan, wat de juiste strategie was."