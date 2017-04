Contador toch tevreden: "Maar geluk niet aan mijn zijde"

12:42 – Bij het tussenpunt in de beslissende tijdrit in de Ronde van het Baskenland had Alberto Contador virtueel de leiderstrui om de schouders. De Spanjaard van Trek-Segafredo opende sterk, maar moest in het tweede deel van de race tegen de klok capituleren. Hij eindigde dit jaar andermaal als tweede, achter winnaar Alejandro Valverde.



"Maar ik ben tevreden, want ik heb in deze koers van alles meegemaakt: valpartijen, lekke banden, problemen, de val van Samuel Sánchez voor mijn neus en, bovenal, in de tijdrit werkte mijn radio vrijwel direct na de start niet meer. Het geluk was niet aan mijn zijde, maar als dat voor een andere koers verandert, dan heb ik vrede met wat hier is gebeurd."



Contador deed de beklimming in het begin van het parcours op een gewone koersfiets, vlak voor de top wisselde hij naar een tijdritexemplaar. "Dit was vanwege mijn valpartij drie dagen eerder. Daarvan had ik nog steeds last en voor mij was het makkelijker om te klimmen als ik niet in een tijdrithouding zat", legt de tweevoudig winnaar van de Tour de France uit.



Eerder dit seizoen eindigde Contador al als tweede in de Ruta del Sol, Parijs-Nice en Ronde van Catalonië. In de eerste- en laatstgenoemde rittenkoers was Valverde hem ook al de baas. "Ik ben tevreden over mijn prestaties hier en in het begin van het seizoen", stelt Contador. "In alle koersen kwam ik net tekort voor de winst. Dat neemt mijn moraal echter niet weg, het motiveert me alleen maar. Het laat me harder werken, want je moet blijven wachten op mooie dingen."