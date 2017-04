Serry mist Ardennenklassiekers na valpartij tijdens training

13:00 – Pieter Serry is er de komende weken niet bij in de Ardennenklassiekers. De renner van Quick-Step Floors is zaterdag geblesseerd geraakt bij een trainingsrit, zo heeft zijn Belgische werkgever laten weten.



Serry was aan het trainen op de route van Luik-Bastenaken-Luik toen hij onderuit ging op de Côte de Wanne. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken en werd hij met succes geopereerd. Quick-Step Floors kan nog niet zeggen wanneer Serry weer fit is.



Serry eindigde in het begin van dit jaar als tiende in de Ronde van San Juan.