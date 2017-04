Van Avermaet wint prachtige Parijs-Roubaix, Langeveld derde

17:08 – Greg van Avermaet ontpopt zich tot de Koning van het Voorjaar. Na zijn overwinningen in Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem was de Belgische renner zondag in een enerverende editie van Parijs-Roubaix de beste. Van Avermaet versloeg Zdenek Stybar in de sprint, Sebastian Langeveld werd derde in de laatste koers als prof van Tom Boonen.



