Terpstra baalt: "Ik ben extreem teleurgesteld"

14:42 – Niki Terpstra ging van start als een van de favorieten, maar kreeg uiteindelijk een 'DNF' achter zijn naam in de 115de editie van Parijs-Roubaix. De renner van Quick-Step Floors smakte onderweg hard tegen de stenen en moest daarna opgeven.



"Geschaafd, gekneusd, gehecht, blauw en stijd na de valpartij van gisteren", zo omschrijft Terpstra op Instagram. "Toch ben ik nog steeds blij dat ik niet erger gewond ben geraakt. Gezien de impact van de crash had het namelijk veel slechter af kunnen lopen.



Terpstra lijkt er dus zonder botbreuken vanaf te zijn gekomen. Wat blijft hangen is teleurstelling. Een tweede zege na de winst in 2014 was namelijk het doel. Terpstra: "Uiteindelijk ben ik extreem teleurgesteld dat ik niet mee heb kunnen doen in de finale van deze brute klassieker."