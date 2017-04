Quinziato zwaait na dit seizoen af als profrenner

12:04 – Manuel Quinziato is aan zijn laatste seizoen als profrenner bezig. De Italiaan liet aan Sportnews.bz weten dat hij deze beslissing al in de winter had genomen. Afgelopen zondag reed de regerend nationaal kampioen tijdrijden al zijn laatste Parijs-Roubaix, die door zijn ploeggenoot Greg van Avermaet werd gewonnen.



In juni verlengde de 37-jarige renner zijn contract bij BMC Racing Team nog met een seizoen. "Ik denk dat het een privilege is als je zelf kunt beslissen wanneer je er een punt achter zet", vertelt de Italiaan, die vorige maand zijn Master Rechten behaalde. "Daarom geniet ik nu nog van elke wedstrijd want overal waar ik kom, kom ik voor het laatst als prof."



Zijn laatste Parijs-Roubaix vond hij erg speciaal, want zijn kopman Van Avermaet won het monument. "Het was voor mij de eerste keer dat een ploeggenoot een monument wint. Zo'n laatste Parijs-Roubaix is dan heel bijzonder", besluit hij.