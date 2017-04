Vijf Nederlanders voor LottoNL-Jumbo, Gesink in Waalse Pijl

13:02 – LottoNL-Jumbo komt zondag met vijf Nederlandse renners naar de start van de Amstel Gold Race in Maastricht. Van hen lijkt Bert-Jan Lindeman de meest aangewezen klant om een goede klassering te rijden, verder rijden de landgenoten Lars Boom, Timo Roosen, Bram Tankink en Antwan Tolhoek mee.



De echte troeven binnen de Nederlandse ploeg lijken echter van de buitenlandse renners te moeten komen. De Duitser Paul Martens, de Italiaan Enrico Battaglin en de Spanjaard Juan José Lobato worden alle drie in staat geacht om een goede sprint te rijden, wanneer er een beperkt groepje aan de finish komt. Voorwaarde is wel dat ze de heuvels dan allemaal overleven.



Het is in ieder geval duidelijk dat LottoNL-Jumbo niet alle drie de heuvelklassiekers met dezelfde ploeg gaan afwerken. Robert Gesink maakte via een Instagram-post namelijk duidelijk dat de Waalse Pijl zijn volgende koers wordt. Deze wordt volgende week woensdag verreden.