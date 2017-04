Zilveren medaille voor Wild op omnium in Hong Kong

16:14 – Kirsten Wild heeft haar prijzenkast vrijdagmiddag weer iets verder mogen uitbouwen. De 34-jarige Almelose werd tweede op het onderdeel omnium, tijdens het wereldkampioenschap op de baan. De Nederlandse liet een derde plaats op de scratch en een vijfde stek tijdens de afvalkoers opvolgen door een tweede plaats in de eliminatiekoers.



De Nederlandse, die gelijk in punten eindigde met Amy Cure, leek in eerste instantie een derde plaats te hebben veroverd. Cure werd echter in één van de drie onderdelen teruggezet, waardoor Wild opklom naar plek twee. De winnares van het geheel werd de Britse Katie Archibald.



Het is het eerste eremetaal voor de Nederlandse equipe in de Chinese miljoenenstad: donderdag greep Wim Stroetinga nipt naast een plaats op het podium. Hij werd vierde.