Wild na zilver: "Cure en Archibald speelden het spel goed"

14 april 2017 – Kirsten Wild veroverde vrijdag zilver op het onderdeel omnium op de WK baalwielrennen in Hong Kong. De Overijsselse werd aanvankelijk als derde geklasseerd, maar na protest van bondscoach Peter Schep over een onreglementaire sprint van concurrente Amy Cure schoof ze op naar plek twee, achter winnares Katie Archibald.



"Een prima resultaat", aldus Schep op de KNWU-website. "Gedurende de race werd het steeds lastiger om mee te sprinten of eventueel nog een aanval te plaatsen. Winnen werd, naarmate de race vorderde, steeds moeilijker. Maar Kirsten reed hier een super sterk en compleet toernooi. Uiteindelijk staan de drie besten van dit onderdeel ook op het podium."



Wild vult aan: "Ik had met bondscoach Peter Schep wel het plan uitgedacht om vol voor de winst te gaan op het moment dat Cure en Archibald elkaar heel erg moe zouden maken in de sprints, maar ze speelden het spel goed. Toen ging bij mij de knop om en ben ik voor een medaille gegaan. Mijn eerste zilveren medaille op dit onderdeel, daar ben ik heel tevreden mee. Ik speelde misschien nog wel lang mee voor de zege, maar het verschil bleef net wat te groot om echt te kunnen winnen."