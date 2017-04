Van Avermaet ambitieus voor Amstel: "Start om te winnen"

10:25 – Greg van Avermaet gaat zondag zijn eerste Amstel Gold Race als kopman betwisten. Desalniettemin komt de winnaar van Parijs-Roubaix meteen met veel ambitie naar Zuid-Limburg. "Ik sta zondag aan de start om te winnen. Het is een koers die mij heel goed ligt. Als ik een koers mag kiezen, ligt deze mij misschien het beste van allemaal", aldus Van Avermaet tegenover Sporza.



"Mijn resultaten zijn in de Amstel nog nooit indrukwekkend geweest (beste prestatie is vijfde in 2015, red.), maar er zat wel altijd meer in." Of dat er dit jaar uit komt, lijkt nog maar de vraag met het zware Vlaamse voorjaar en Parijs-Roubaix al in de benen. Toch toont de Olympisch kampioen nog geen tekenen van vermoeidheid. "Ik denk dat ik genoeg hersteld ben om er in de Amstel nog iets goeds van te maken. Het is al een lang seizoen geweest, maar ik ben klaar voor nog een paar mooie wedstrijden."



Komende zondag zal het koerverloop in de Amstel mede worden bepaald door de parcourswijzigingen. Toch laat Van Avermaet tegenover Sporza weten dat de wijzigingen door hem niet per se gewenst waren. "Het is jammer dat de Cauberg uit de finale is verdwenen. Ik had wel vertrouwen in die aankomst. De renners zullen de koers vroeger moeten openbreken, want wegrijden op één van de laatste hellingen wordt nu moeilijker."



De Vlaming snapt overigens totaal niet dat vele Nederlandse toppers de Amstel dit jaar links laten liggen. "Omdat Nederland maar één topkoers heeft, moet je sowieso altijd aan de start staan. Ik zal de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld niet overslaan, dat zal nooit gebeuren", aldus Van Avermaet in gesprek met de NOS. Daarnaast denkt hij dat de Nederlanders met hun parcourskennis in het voordeel waren geweest. "De Nederlanders kennen het parcours beter dan de Spanjaarden of Italianen die hier maar een keer per jaar komen."