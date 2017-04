Sprookje van WK-debutant Lavreysen eindigt met zilver

16:24 – Het sprookje van Harrie Lavreysen op het WK baanwielrennen heeft geleid tot de zilveren medaille. De 20-jarige debutant verbaasde vriend en vijand door in Hong Kong op grootse wijze de finale van het sprinttoernooi te halen, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in de Russische Denis Dmitriev.



De 20-jarige Lavreysen maakte in de kwalificaties al meteen indruk en wist zijn goede vorm het hele sprinttoernooi vast te houden. Zo versloeg hij in de kwartfinale Edward Dawkins en rekende hij in de halve finale overtuigend af met de Brit Ryan Owens. In de finale wachtte vervolgens de Russische favoriet Denis Dmitriev.



In de eerste heat van de finale probeerde Lavreysen de Rus met een surplace nog enigszins van zijn stuk te brengen. Maar toen de Rus zijn sprint eenmaal van kop af aanzette, kwam Lavreysen er met geen mogelijkheid meer over.



De Rus bracht daarmee de stand op 1-0, waardoor Lavreysen de tweede heat moest winnen om alsnog een beslissende race af te dwingen. In deze tweede heat bleek de Rus echter wederom een maatje te groot. Hierdoor sloot Lavreysen zijn sprinttoernooi af met de zilveren plak. Het brons was voor de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell.