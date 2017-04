Apeldoorn gaat WK baanwielrennen 2018 huisvesten

10:10 – Apeldoorn heeft de organisatie van de WK baanwielrennen 2018 binnengehaald. De UCI maakte op de slotdag van de WK in Hong Kong bekend dat Nederland het toernooi volgens jaar mag organiseren. Het Omnisport in Apeldoorn was in 2011 ook al gastheer van de WK.



Voor Theo Bos kunnen de WK in eigen land weleens de laatste zijn van zijn carrière. De Nederlander stelde op de slotdag van het huidige WK in Hong Kong teleur op de kilometertijdrit en twijfelde daarna in gesprek met de NOS openlijk over het voortzetten van zijn loopbaan. "Dat zou een mooi laatste doel kunnen zijn, maar ik moet me eerst nog maar eens zien te plaatsen", zei hij.



De WK baanwielrennen in Apeldoorn staan volgend jaar van 28 februari tot en met 4 maart op het programma.