Boom tevreden: "Zeker in eigen land doet dit mij goed"

16 april 2017 – LottoNL-Jumbo was in de Amstel Gold Race met Lars Boom vertegenwoordigd in de vroege vlucht en had met Bert-Jan Lindeman iemand die meesprong met de favorieten in de finale. Beiden keken tevreden terug op de koers, maar zagen ook verbeterpunten.



Zijn besluit om mee te springen met de vroege vlucht was vooraf besproken, zo vertelt Boom op de website van zijn ploeg. "Het was een mooie dag om in de kopgroep te zitten. Zeker in eigen land met al het publiek doet mij dat erg goed. Ik schoof mee en al snel hadden we een groep van twaalf. Het was de intentie om ver in de koers te komen om zo ook nog Paul Martens, Juan José Lobato en Bert-Jan te kunnen ondersteunen. Toen het peloton op gang werd getrokken, slonk onze voorsprong en heb ik geprobeerd nog wat energie te sparen. Toen ik teruggepakt werd, heb ik Lindeman en Martens nog goed van voren kunnen houden."



Ook Lindeman was redelijk tevreden. Hij ontsnapte met de groep met daarin de latere winnaar Philippe Gilbert, maar moest uiteindelijk lossen op de Keutenberg. "Het was vrij logisch dat ik daar loste, maar ik had natuurlijk de hoop om mee te kunnen komen. Mijn ambitie en die van de ploeg is om daar naartoe te groeien. We willen graag goed en zichtbaar koersen. Ons hart ligt bij koersen en dat willen we graag laten zien", besloot hij.