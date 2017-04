Gaudin pakt op schitterende wijze zege Tro-Bro Léon

16:34 – Damien Gaudin (Equipe Cycliste Armée de Terre) heeft de zware Franse eendagskoers Tro-Bro Léon na een superspannende finale op zijn naam weten te schrijven. In een sprint met twee was hij een stuk frisser dan zijn medevluchter Frederick Backaert.



De finale werd volledig gekleurd door een sterke Backaert. De Belg was zijn ondernemend en kreeg uiteindelijk Gaudin met zich mee. De twee bouwden op het lastige terrein een mooie voorsprong uit, ondanks dat FDJ in dienst van Arnaud Démare op kop van het peloton reed. Met een kleine dertig kilometer te gaan, groeide hun voorsprong tot een minuut.



De Franse formatie bleek op de slechte wegen niet in staat om een tempo te ontwikkelen dat hoger was dan dat van de twee vooraan. En ook op de bredere en betere wegen rondom Lannilis werd er weinig tijd goedgemaakt. Pas toen in de slotfase AG2R ging meewerken, liep het verschil rap terug.



Tijd om te gokken was er niet echt, maar Backaert drong de Fransman op het eind toch nog de kop op. Het bleek weinig uit te maken, want in de sprint bleek Gaudin veel sterker en zette hij de Belg zonder problemen op een paar fietslengtes achterstand.



Het is de eerste zege voor Gaudin in ruim vier jaar tijd. Destijds mocht hij juichen in Cholet - Pays De Loire. Even daarvoor had hij al de proloog in Parijs-Nice gewonnen.