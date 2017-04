Winnende Scarponi hoopt nog op Giro-deelname Fabio Aru

12:15 – Na zijn zege in de eerste etappe van de Tour of the Alps toonde Michele Scarponi zich erg tevreden met zijn eigen overwinning, maar de Italiaan ging desgevraagd ook in op de situatie van ploeggenoot Fabio Aru. "Hij is onze leider en we zouden hem graag zien in de Giro."



Door een blesurre dreigt Aru de honderste editie van de Giro d' Italia te moeten missen. Maar oud-ploegmakker Vincenzo Nibali gaf vorige week aan dat Astana er wellicht verstandig aan doet om de klimmer toch op te stellen, desnoods in een dienende rol. Scarponi gaf, volgens CyclingWeekly, aan: "Nibali heeft ons een goed advies gegeven en uiteindelijk hopen we dat allemaal. Hij is onze leider en we willen hem graag in de Giro zien."



Toch wou Scarponi nog niet teveel op de zaken vooruit lopen. "Zijn blessure is wel echt serieus en er moet goed op hem worden gelet. Als dat gebeurt kan hij ook worden geadviseerd wanneer hij zijn training weer kan hervatten."



Scarponi liet na zijn zege in de Tour of the Alps weten vooral blij te zijn voor de ploeg. "Het werd tijd om met de ploeg weer eens te winnen. We hebben dit seizoen al wel goed gepresteerd, maar op de één of andere manier wou die overwinning maar niet komen. Dan is het dus goed om hiermee een einde aan onze droogte te maken."



De Italiaanse ritwinnaar droeg de zege op aan zijn familie en aan zijn geboortestreek. "Aangezien ik uit de Marken kom, wil ik deze zege graag opdragen aan die regio en aan alle andere regio's die in de afgelopen tijd zo hard zijn getroffen door de aardbevingen."