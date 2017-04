Lotto-Soudal mikt op Wellens en Vanendert in Waalse Pijl

13:54 – Lotto-Soudal start woensdag in de Waalse Pijl met twee speerpunten: Tim Wellens en Jelle Vanendert. Sportdirecteur Herman Frison rekent vanwege uiteenlopende redenen op goede prestaties van zijn twee kopmannen: "Wellens is in goede doen en gaat op zoek naar zijn eerste resultaat in de Waalse Pijl. Vanendert kan rekenen op zijn ervaring in deze koersen."



Om het gewenste resultaat te halen, moet Lotto-Soudal volgens Frison - net als in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race - aanvallend koersen. Volgens de sportdirecteur is zijn selectie voor de Waalse Pijl hier ook op berekend: "Tosh Van der Sande en Thomas De Gendt kunnen eventueel de koers openbreken met hun aanvalslust op één van de negen hellingen."



De selectie van de Belgische Lotto bestaat komende woensdag verder uit de Belgen Sander Armée, Sean De Bie, Bart De Clercq, Thomas De Gendt en de Pool Tomasz Marczynski. Tiesj Benoot, één van de kopmannen in de Amstel Gold Race, is er komende woensdag niet bij.