Jubileumeditie Giro ziet befaamde paarse trui terugkeren

9:35 – De paarse trui is terug in de Giro d'Italia. Speciaal voor de honderdste editie van de Ronde van Italië, die over enkele weken van start gaat op het eiland Sardinië, heeft de organisatie besloten de befaamde Maglia Ciclamino terug te laten keren. De paarse trui mag gedragen worden door de leider van het puntenklassement.



Sinds 2009 reed de leider van dat klassement in het rood, dat was tevens de kleur die de trui bij haar introductie in 1967 had. Tussen 1970 en 2008 reed de beste spurter echter in het paars. Het shirt wordt gesponsord door koffieproducent Segafredo Zanetti.



De rode trui was vorig jaar een prooi voor Giacomo Nizzolo, de renner van Trek-Segafredo zal ook ditmaal aan de start verschijnen. Op vrijdag 5 mei begint de honderdste Giro d'Italia, plaats van handeling is het Sardinese Alghero.