Megaboete Hoste van de baan wegens gebrek aan bewijs

12:36 – Leif Hoste de megaboete van de UCI niet te betalen, zo oordeelde de rechtbank in Gent. De West-Vlaming kreeg in 2013 twee jaar schorsing en een boete van 150.000 euro aan zijn broek, omdat er afwijkende waarden in zijn biologisch bloedpaspoort zouden zijn waargenomen. Vanwege het gebrek aan 'hard bewijs' hoeft de voormalig renner van onder meer Discovery Channel en de Belgische Lotto-ploeg niet in de buidel te tasten.



Afwijkende bloedwaarden kunnen wijzen op het gebruik van doping, iets waar de inmiddels 39-jarige Hoste overigens nimmer op betrapt is. Door deze waarden legde de internationale wielerunie Hoste in eerste instantie een boete van drie ton op naast de tweejarige schorsing: de Belgische wielerbond bracht dit bedrag terug tot de helft. De UCI kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de Gentse rechter, of het effect heeft is een tweede.



Hoste vond een zaak bij het internationale sporttribunaal CAS te duur en zag er daarom ook vanaf, maar werd gedagvaard door de UCI wegens wanbetaling. Via de rechtbank is de ex-prof dus alsnog in zijn gelijk gesteld.