Van der Breggen wint derde achtereenvolgende Waalse Pijl

14:12 – In 2015 flikte ze het, in 2016 lukte het weer en nu in 2017 heeft Anna van der Breggen er drie op een rij van gemaakt: de olympisch kampioene zegevierde in Hoei tijdens de Waalse Pijl na een prachtige slotfase, waarin ze solo weg was gereden van een groepje favorieten. Lizzie Deignan en Katarzyna Niewiadoma completeerden het podium, Annemiek van Vleuten werd vierde.



De vrouwenkoers in Wallonië stond, evenals afgelopen zondag in de Amstel Gold, bol van de spanning. Harde windstoten en een lage temperatuur zorgden voor barre omstandigheden bij de start: vlak nadat het signaal was gegeven dat de rensters mochten beginnen aan hun wedstrijd, sprongen er meteen een paar dames weg.



Opvallend was de inzet van het team van Cervélo Bigla, en dan met name die van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. In het begin van de koers was ze hard onderuitgegaan, maar dat weerhield haar er niet van om op de pedalen te gaan staan. Terwijl het parcours steeds lastiger werd, reed Moorman naar voren: eventjes ging ze zelfs aan kop, tot ploeggenote Marie Vilmann de honneurs overnam.



Vilmann kreeg gezelschap van Tatyana Riabchenko, achter het leidende duo brak het peloton in tweeën. Van der Breggen, Deignan, Van Vleuten en Niewiadoma zaten goed, voormalig winnares Pauline Ferrand-Prévot moest lossen, evenals Tatiana Guderzo. Een slotoffensief van Van der Breggen op de Muur van Hoei was dusdanig moordend dat haar twee overgebleven tegenstreefsters, Deignan en Niewiadoma, niets in konden brengen.



Het is de tweede zege van de olympisch kampioene in een halve week tijd: afgelopen zondag kraaide ze ook al victorie in de vrouwenkoers van de Amstel Gold Race, ook toen flankeerden Deignan en Niewiadoma haar op het ereschavot.