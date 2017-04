Simon Yates laat Giro d'Italia schieten en start in Tour de France

9:40 – Simon Yates start volgende maand toch niet in de Giro d'Italia. De 24-jarige Brit start in plaats daarvan in de Tour de France, aan de zijde van Esteban Chaves. Zijn ploeg Orica-Scott acht deze beslissing noodzakelijk omdat Chaves nog niet topfit is na een knieblessure die hij eerder in het seizoen had opgelopen. Adam Yates wordt nu de enige kopman van de Australische ploeg in Italië.



"We hebben er alle vertrouwen in dat Esteban hersteld is van zijn knieblessure en zich weer kan voorbereiden op de Tour de France", zegt sportdirecteur Matt White. "Maar we hebben alleen nog geen idee wat zijn gebrek aan koersritme voor effect heeft op zijn prestaties in een rittenkoers van drie weken."



Door Yates mee te nemen naar de Tour de France neemt de druk op de debuterende Chaves af. Daarnaast ziet White nog een voordeel. "Het nieuwe programma geeft Simon en Adam beiden een kans om voor de jongerentrui te gaan: Adam in de Giro en Simon in de Tour. Dat is absoluut een klassement waar we ons graag op willen richten."