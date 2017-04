Gesink: "Voelde me goed, maar Muur van Huy liegt niet"

9:56 – Robert Gesink reed zich woensdag naar een vijftiende plaats in de Waalse Pijl. Het resultaat stemt de 30-jarige klimmer van LottoNL-Jumbo gematigd tevreden. De Varssevelder zat in de groep met favorieten maar kwam op de Muur van Huy tekort om mee te doen om de prijzen.



"Het resultaat is oké, maar niet super", zegt Gesink op de website van zijn ploeg. "Ik voelde me goed, maar de Muur van Huy liegt echter niet. Mijn positie was niet helemaal super. Normaal ben ik er wel goed in, maar vandaag ging dat positioneren niet zoals het hoort. Toch zat ik wel bij de mannen bij wie ik moest zitten toen het echt begon."



Aan de voet van de Muur zat Gesink ver van achteren, maar op het steilste deel van de klim wist hij nog flink wat mannen te passeren. "Wat dat betreft ben ik echt een diesel, aan het begin van de Muur is het voor mij gewoon maximaal geven en volhouden tot de top. Uiteindelijk haal ik dan nog renners in en vallen er een paar terug."



De zege ging voor de vierde maal op rij en voor de vijfde keer in totaal naar de Spanjaard Alejandro Valverde.