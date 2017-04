Van der Breggen wint weer: "Kan dit omdat team zo sterk is"

11:05 – Anna van der Breggen was woensdag een klasse apart in de Waalse Pijl. De Zwolse kwam solo aan op de Muur van Huy en schreef de Waalse klassieker al voor de derde keer op rij op haar naam. Zondag was ze ook al de sterkste in de Amstel Gold Race, dus haar week kan niet meer stuk.



"Met mijn overwinning van afgelopen zondag en mijn verjaardag op dinsdag is het echt een feestweek", zegt Van der Breggen na haar zege in de Waalse Pijl op de site van Boels-Dolmans. "Maar ik moet Lizzie (Deignan, red.) hier echt heel erg voor bedanken. Ze rijdt zo goed op het moment. Ik heb weliswaar twee overwinningen, maar Lizzie is ook in supervorm. Ook mijn dank aan de rest van het team. Ik kan dit alleen omdat het hele team zo sterk is."



Komende zondag kan Van der Breggen, na haar zeges in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, voor de hattrick gaan in Luik-Bastenaken-Luik. "Maar de overwinning hoeft niet per se naar mij", vertelt ze aan de NOS. "Ik heb deze wedstrijd ook echt aan de ploeg te danken dus als ik één van hen aan de zege kan helpen, is het ook goed."