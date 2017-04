Pinot wint slotakkoord in Alpen, Thomas pakt eindzege

15:48 – Het is Geraint Thomas gelukt: de 30-jarige Brit van Team Sky zag in een zware slotetappe in de Tour of the Alps concurrent Thibaut Pinot de rit winnen, maar door de schade beperkt te houden met een derde positie aan de meet kon hij de eindoverwinning vieren. Thomas is de allereerste Brit die de Ronde van de Alpen, die voorheen bekend stond als Giro del Trentino, weet te winnen.



In een grote groep met favorieten was Pinot degene die de beste benen had in finishplaats Trento. Na een kleine tweehonderd kilometer koers reed de Fransman op de streep af met naaste rivaal Thomas, die van geen wijken wilde weten en zodoende aan het feest mocht. Brent Bookwalter deed zich gelden en klom sterk mee, wat de Amerikaan uiteindelijk een tweede plaats in het dagklassement opleverde. Achter Thomas kwam Domenico Pozzovivo als vierde binnen, voor Pierre Rolland, Michele Scarponi en Egan Bernal.



Er was veel te doen om een zestal renners dat 's ochtends niet meer aan de start besloot te verschijnen: onder meer Damiano Caruso en Davide Formolo, twee renners die in de top tien van het klassement bivakkeerden, wilden met het oog op de aanstaande uitvoering van Luik-Bastenaken-Luik de slotrit mijden. Dit kwam ze op sociale kanalen op veel hoon te staan.



Thomas pakt de tweehonderd punten die er voor het WorldTour-klassement te verdienen waren, Pinot en Pozzovivo vergezelden de Welshman op het podium. Pinot kwam slechts zeven tellen tekort op de eindoverwinning, AG2R-renner Pozzovivo leverde over vijf dagen twintig tellen in.