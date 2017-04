Ruffoni sprint naar tweede dagzege in Ronde van Kroatië

17:15 – Na zijn donderdagse succes heef Nicola Ruffoni ook op vrijdag toegeslagen in de Ronde van Kroatië. De Italiaanse sprinter van Bardiani-CSF klopte landgenoot Riccardo Minali op de meet in Umag, waardoor hij zijn tweede etappezege van deze ronde mag optekenen.



Voor Alan Marangoni mocht het nipt niet zo zijn: de Italiaanse renner van Nippo-Vini Fantini soleerde naar de eindstreep, maar werd tientallen meters voor het bereiken van de meet ingelopen door het aanstormende peloton. Ruffoni rekende daarin af met Minali en de Rus Ivan Savitskiy, Marangoni kwam achter ploegmaat Marco Canola en Dusan Rajovic (Adria Mobil) nog als zesde binnen.



Vincenzo Nibali is de nieuwe leider van de Ronde van Kroatië, hij lost de jonge Spanjaard Jaime Roson af. De Haai van Messina kwam zeven tellen voor de renner van Caja Rural-Seguros RGA in Umag aan, waardoor zijn achterstand van vijf seconden is omgebogen in een voorsprong van twee tellen.