Michele Scarponi (37) overlijdt na verkeersongeluk

9:59 – Michele Scarponi is vanochtend om het leven gekomen na een noodlottig ongeluk. De 37-jarige Italiaan van Astana won deze week nog een etappe in de Ronde van de Alpen en maakte zich daar op voor de honderdste Ronde van Italië. Het overlijden van Scarponi is naar buiten gebracht door de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.



Volgens La Gazzetta dello Sport was Scarponi op slag dood nadat hij werd aangereden door een busje. Hulpdiensten arriveerden binnen een paar minuten, maar konden niets meer voor de Italiaan betekenen.



Scarponi gold als een van de Italiaanse publiekslievelingen in het peloton. De Italiaan won maandag nog een etappe in de Ronde van de Alpen, zijn eerste overwinning in vier jaar tijd. De grootste zege op het palmares van Scarponi is de eindoverwinning in de Giro d'Italia van 2011. Die zege staat officieel op zijn naam nadat Alberto Contador uit de uitslagenlijst werd geschrapt. Voor de honderdste Giro d'Italia die dit jaar op het programma staat, zou Scarponi de kopman worden van Astana door de waarschijnlijke afwezigheid van Fabio Aru.



Een dag voor zijn overlijden plaatste Scarponi nog een bericht op Twitter. Op een foto is hij te zien met zijn kinderen op zijn rug. Zijn kinderen dragen de leiderstruien die hij na de eerste etappe in de Ronde van de Alpen in ontvangst mocht nemen. "Al was het maar voor een dag, ik heb twee leiderstruien mee naar huis kunnen nemen", schrijft hij.