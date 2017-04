Quintana blikt vooruit: "Nibali grootste concurrent in Giro"

22 april 2017 – Nairo Quintana verwacht tijdens komende Giro d'Italia de meeste tegenstand vanuit Italiaanse hoek. De Columbiaan bestempelt Vincenzo Nibali als zijn grootste concurrent voor de eindzege. Op een persconferentie in de Columbiaanse hoofdstad Bogota lichtte de klimmer zijn voorspelling toe: "Nibali rijdt op zijn eigen terrein. Daarom beschouw ik hem als mijn grootste concurrent tijdens de komende Giro."



Tijdens diezelfde persconferentie liet Quintana, volgens Cyclingnews, nogmaals weten dit jaar vol voor de dubbel te gaan: zowel de Giro als de Tour in één jaar winnen. Dit is sinds de dubbele triomf van Marco Pantani in 1998 niemand meer gelukt. "Het idee is om eerst voor de Girozege te gaan, maar eigenlijk ga ik voor beide titels. Ik weet niet of het gaat werken, maar we gaan het in elk geval wel proberen."



Ondanks deze torenhoge ambitie probeerde Quintana de druk op voorhand nog wel enigszins weg te nemen. "Ik ben niet zozeer wanhopig op zoek naar deze Girozege, maar ik ben vooral erg blij om alvast als oud-winnaar aan de start van deze honderdste editie te kunnen verschijnen."



Om in optima forma aan deze start te verschijnen, liet Quintana weten vooral te hebben gewerkt aan zijn tijdritcapaciteiten. De laatste hand aan zijn voorbereiding legt de Columbiaan in de driedaagse Ronde van Asturië, van 29 april tot en met 1 mei. Vier dagen later begint deel één van zijn missie: het winnen van de Giro d'Italia.