Thomas met moraal naar Giro: 'Ik kan niet wachten'

17:40 – Geraint Thomas heeft met zijn overwinning in de Tour of the Alps een flinke dosis zelfvertrouwen opgedaan. De klassementsman van Team Sky kijkt dan ook met goede hoop naar de aankomende Giro: "Ik kijk heel erg uit naar de Giro. Ik kan eigenlijk niet wachten. Ik wil gewoon graag koersen."



Thomas toonde zich erg blij met zijn eindzege in de Tour of the Alps. "Het is een geweldige week voor ons geweest. We zijn deze koers met maar zes renners begonnen, maar alle jongens hebben erg sterk gereden. Ik ben blij dat ik het af kon maken", aldus Thomas volgens Cyclingnews.



Na zijn zege, keek de Brit van Team Sky meteen weer vooruit naar de Giro. "Het is erg fijn om met een overwinning op zak weer naar huis te gaan. Dat is een boost voor het moraal." Toch wil Thomas zichzelf nog niet in een favorietenrol manoeuvreren. "De manier waarop we de leiderstrui hier hebben verdedigd is hoopgevend, maar het is niet te vergelijken met een grote ronde van drie weken. De concurrentie zal in de Giro veel heviger zijn, maar deze koers vormt wel mijn ideale voorbereiding op de Giro."



Tot slot reageerde de Brit ook nog op het onderzoek van UKAD naar Team Sky en de bijkomende speculaties. Thomas wordt er naar eigen zeggen niet door geraakt: "Ik leef vooral in mijn eigen kleine wereldje, mijn eigen bubbel." Hij verwacht dan ook niet dat de commotie zijn voorbereiding op de Giro zal beïnvloeden. "Nee, absoluut niet. Natuurlijk krijg ik het mee omdat ik onderdeel van de ploeg ben, maar ik probeer me er niet druk over te maken. We zien wel wat er gebeurd, ik concentreer me gewoon op mezelf."