Van der Breggen na triple: "Had dit nooit zien aankomen"

15:25 – Dat dit een belangrijke week was voor Anna van der Breggen was vooraf wel duidelijk. Maar dat de olympisch kampioene de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik alle drie zou winnen had ze zelf ook niet verwacht.



"Ja, pff. Dit is een pittige koers", hijgde Van der Breggen na de finish bij de NOS. "Dit is fantastisch, maar het was ontzettend zwaar." De Nederlandse maakte het verschil in de finale op de Côte de Saint-Nicolas. "De samenwerking liep daar even iets minder en toen ik achterom keek, had ik een gaatje. Daarna ben ik vol doorgegaan."



Van der Breggen reed weg uit een kopgroep van vijf, met daarbij ploeggenote Lizzie Deignan. "Het was een voordeel dat zij er nog bij was, een ploeggenote die ook goed is", bleef Van der Breggen bescheiden. "Zij demarreerde weliswaar niet, maar bleef achter. Dan twijfelt de rest of ze er achteraan moeten gaan, want zij heeft een goede sprint. En op de klimmetjes is Katarzyna Niewiadoma ontzettend sterk."



"Dit had de week moeten zijn waarin ik goed zou zijn, maar dit had ik nooit aan zien komen en verwacht. Dit betekent op dit moment alles voor me", aldus Van der Breggen. "Dat ik wel een kannibaal lijk? Haha, nou, zo voel ik me niet."