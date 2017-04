"De fiets was zijn leven, we zullen hem begraven als renner"

13:26 – Michele Scarponi wordt begraven in zijn wielertenue. Il Corriere della Sera sprak met de weduwe van Scarponi. De 37-jarige Italiaan kwam afgelopen zaterdagochtend om het leven na een verkeersongeluk in de buurt van zijn woonplaats.



"De fiets was zijn leven. We gaan hem begraven als een renner, in zijn tenue. Voor mij en de kinderen was dat zoals Michele elke dag thuis kwam van zijn werk", vertelt weduwe Anna Tommasi in de Italiaanse krant. Scarponi zal dinsdag worden begraven in de buurt van zijn laatste woonplaats Filottrano.



Scarponi klapte zaterdagochten op een busje en was op slag dood. De bestuurder van het busje waarmee Scarponi in botsing kwam, is een bekende van de familie. "We kennen elkaar goed", vertelt de vader van Scarponi. "Wij hebben onze zoon verloren, maar we denken ook aan hem (de bestuurder, red.)", zegt vader Giacomo.