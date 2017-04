Felline wint na moeilijke week: "Draag deze op aan Michele"

9:22 – Met een gezonde dosis lef en een wil om te winnen verscheen Fabio Felline aan de start van de proloog voor de Ronde van Romandië. De 27-jarige Turijner bleek uiteindelijk twee tellen rapper dan Alex Dowsett, die als allerlaatste mocht starten. Zodoende moest Felline lang wachten tot hij zeker wist de overwinning veilig te hebben gesteld: de renner van Trek-Segafredo had honderd startenden achter zich.



"Deze overwinning is voor Michele Scarponi. Ik wil de zege ook opdragen aan een tweede persoon: een week voordat Michele verongelukte, is mijn familie door eenzelfde situatie gegaan", laat een geëmotioneerde Felline na afloop weten. "Voor mij waren de laatste tien dagen allesbehalve gemakkelijk. Afgelopen zondag vroegen veel mensen mij dingen over Michele, en toen ik in Luik startte dacht ik dat ik misschien wel een mooi resultaat voor hem kon neerzetten. Achteraf bleek dinsdag de dag te zijn."



Michele Scarponi overleed afgelopen zaterdag, na in botsing te zijn gekomen met een busje. De populaire Italiaan werd ten tijde van de proloog in Romandië begraven in Filottrano, zijn laatste woonoord.