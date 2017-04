Froome wil meer rijden in UK: "Agenda laat het niet toe"

11:35 – Hij heeft er lang over na moeten denken, maar uiteindelijk is drievoudig Tourwinnaar Chris Froome gisteren (dinsdag) van start gegaan in de Ronde van Romandië. De in Kenia geboren Brit opteerde voor een deelname aan de Tour of Yorkshire, die aankomende vrijdag van start gaat. De renner van Team Sky wil zich meer laten zien in zijn thuisland.



Dat meldt Froome aan Cyclingnews. "Het was een moeilijke beslissing om te moeten kiezen tussen Romandië en Yorkshire", zegt de 31-jarige klassementsrenner. "Ik wil al zo lang naar Yorkshire en aangezien de nieuwste editie van Romandië minder klimkilometers bevat dan voorheen, was het een close call. De tijdritten maken het verschil: we kunnen waardevolle ervaring opdoen in de race tegen de klok."



"Ik zou meer wedstrijden willen rijden in het Verenigd Koninkrijk, maar dat gaat nu eenmaal niet door het drukke schema. Romandië zit Yorkshire in de weg, de nationale kampioenschappen komen in het gedrang doordat de Tour de France er kort op volgt. Later in het jaar moet de keuze gemaakt worden tussen de Tour of Britain en de Vuelta a España", legt Froome uit.



Froome besloot de proloog voor de Ronde van Romandië op een 78ste plaats, de Brit leverde 29 seconden in ten opzichte van ritwinnaar Fabio Felline. Verschillende concurrenten voor het eindklassement wisten tijdwinst te boeken - Ion Izagirre en Jarlinson Pantano bijvoorbeeld, die binnen de top twintig eindigden. "Het was zo glad, dat ik geen risico's wilde nemen", zegt Froome naderhand. "Ik had eigenlijk verwacht dat meer klassementsrenners niet al te wild zouden doen."