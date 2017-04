Gilbert rijdt zondag eerste tocht na Amstel Gold Race

26 april 2017 – Philippe Gilbert is na twee weken afwezigheid voldoende hersteld voor zijn terugkeer op de fiets. De winnaar van de meest recente edities van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race moest na de laatstgenoemde wedstrijd gas terugnemen, omdat hij tijdens een valpartij een scheurtje in zijn nier had opgelopen.



Aanstaande zondag zal Gilbert in zijn eigen Philippe Gilbert Classic rijden. Deze toertocht is met 108 kilometer nog wel aan de korte kant. "Philippe zal om 8.30 uur van start gaan voor de tocht", valt er te lezen op de officiële site van de tocht. "In en rond Aywaille doet Gilbert zijn favoriete trainingsparcours aan. Met beklimmingen van onder meer de Côte de la Roche aux Faucons en de Côte de la Redoute krijgt de Belgische kampioen meteen een pittige training onder de wielen geschoven."



Tijdens de Philippe Gilbert Classic neemt de regerend Belgisch kampioen kinderen mee voor een fietstocht, tevens doet hij uitgebreide signeersessies.