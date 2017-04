Albasini zegeviert in eerste etappe Ronde van Romandië

26 april 2017 – De ploeg van Orica-Scott mag aan het feest: Michael Albasini heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De 36-jarige Zwitser bleek het snelste van een select groepje klassementsmannen en klimmers, dat na een zware koers over was gebleven. Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) reed in een lange vluchtpoging mee en liet zich van voren gelden.



Samen met Minnaard kleurden Sander Armée, Marcus Burghardt, Matvey Mamykin, Oliveiro Troia en Mekseb Debesay de aanval van de dag. Nadat de restanten van het zestal binnen waren geveegd door het peloton ging Robert Gesink op de pedalen staan, maar de Achterhoeker kon niet lang wegblijven.



Uiteindelijk reed een groepje met daarin onder anderen Albasini, Wilco Kelderman, Chris Froome en David De La Cruz op de meet in Champery af. Aldaar bleek de oude Albasini de sterkste, hij wist de rappe Diego Ulissi te kloppen. Jesus Herrada (Movistar) scoorde de laatste podiumplaats, Kelderman kwam in zevende positie over de meet.