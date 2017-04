Albasini na winst: "Niet makkelijk, meteen na klassiekers."

9:03 – Michael Albasini wist gisteren de eerste rit in de Ronde van Romandië op zijn naam te schrijven. De Zwitser won op de slotklim de spint van een grote groep en pakte zo zijn zevende dagsucces in Romandië. "Ik koos het goede wiel. Ik zat eerst achter Felline, maar switchte toen naar het achterwiel van Ulissi. Met nog 300 meter te gaan, was er enige twijfel. Bij dit soort aankomsten moet je dan gewoon gaan. Als je hier eenmaal een gaatje hebt, is dat voor de concurrentie moeilijk te dichten."



Op de website van Orica-Scott liet Albasini weten: "Het was niet makkelijk om meteen na de klassiekers te winnen. Die wedstrijden vormden een groot doel en kostten veel mentale energie." De Zwitser dankt de overwinning dan ook vooral aan zijn mentale doorzettingsvermogen. "De klassiekers maken je scherp en geven je wedstrijdritme. Als je de motivatie daarna weet vast te houden, kun je in Romandië goed zijn. Dat is volgens mij de sleutel tot dit succes", aldus Albasini tegenover Cyclingnews.



In de genoemde heuvelklassiekers, strijd de 36-jarige Zwitser al jaren vooraan mee. Toch greep hij ook dit jaar weer naast de grote hoofdprijzen. Desondanks ziet Albasini de overwinning in Romandië niet als sportieve revanche. "Dit voelt niet als revanche. Ik heb in de klassiekers namelijk gewoon goed gereden. Zonder een paar kleine foutjes, had er misschien meer in gezeten. Maar als je me van tevoren had gezegd dat ik alle heuvelklassiekers in de top tien zou rijden, was ik daar gewoon blij mee geweest."