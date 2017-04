Tom Boonen neemt definitief afscheid van 'zijn' fans in Mol

9:36 – Komende zaterdag (29 april) neemt Tom Boonen definitief afscheid als profwielrenner. Aan het Zilvermeer in zijn thuisbasis Mol krijgen 20.000 fans de kans om 'Tommeke' voor de allerlaatste keer in actie te zien. Onder de noemer "Tom says thanks" wil de Vlaamse wielerheld op een mooie manier afscheid nemen van 'zijn' fans. Op het programma staat onder andere een criterium over vijftig kilometer met een een aantrekkelijk deelnemersveld.



Op het affiche pronken grote namen van huidige renners, maar ook enkele vedetten uit vervlogen tijden geven acte de présence. Zo verschijnen naast Kwiatkowski, Alaphilippe en Hayman, ook oud-renners als Mario Cippolini, Oscar Freire, Alessandro Ballan en Erik Zabel aan de start. Wereldkampioen Peter Sagan liet op geheel eigen wijze (zie filmpje bij onderstaande Tweet) weten van de partij te zijn. "Ik probeer je zaterdag voor de laatste keer te verslaan", aldus Sagan.



Volgens Het Laatste Nieuws zijn er tot nu toe ongeveer 11.000 kaarten voor het evenement verkocht. De opbrengst van "Tom says thanks" gaat volledig naar twee goede doelen, het G-Sportfonds en vzw Bijs. De afscheidskoers van 'Tommeke' begint zaterdag om half twee en wordt door de VTM live uitgezonden.