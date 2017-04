Madiot over Giro: Pinot op gelijke hoogte met Nibali en Quintana

11:05 – FDJ-teammanager Marc Madiot ziet in zijn pupil Thibaut Pinot één van de topfavorieten voor de aankomende Giro d'Italia. Via zijn blog op Cyclingnews laat Madiot weten: "Voor de aankomende Giro plaats ik hem op hetzelfde niveau als Quintana en Nibali, net iets boven de andere favorieten. Als de deur naar de kamer met grote rondewinnaars zich eenmaal opent, zal hij zijn voet er zeker tussen zetten."



Madiot zegt zijn voorspelling mede te baseren op zijn goede voorbereiding. "Thibaut zijn tweede plaats in het eindklassement en zijn ritzege in de Tour of the Alps geven hem vertrouwen. Vooral de manier waarop hij naar overwinningen probeerde te sprinten, vond ik goed."



De manager van FDJ zegt te begrijpen dat Pinot dit jaar de Giro voor de Tour de France aan rijdt. "Hij heeft daar nu een goede leeftijd voor", aldus Madiot. Bovendien vertrouwt de manager er op dat zijn pupil in de Tour ook nog goed zal zijn. "Als hij een goede Giro rijdt, kan hij ook nog wel een goede Tour afwerken. We moeten nog wel beslissen of hij in de Tour gaat voor een etappezege, de bolletjestrui of het algemeen klassement."