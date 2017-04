Kritische Froome: "Weet niet waar Trek mee bezig was"

11:33 – Chris Froome liet zich na afloop van de eerste etappe in de Ronde van Romandië laatdunkend uit over de tactiek van Trek-Segafredo. "Ik weet niet waar Trek vandaag mee bezig was. Ze lieten de ontsnapping ver wegrijden en leken niet geïnteresseerd om het gat te dichten, terwijl zij met Felline toch de leiderstrui in bezit hadden", aldus de Brit in gesprek met Cyclingnews.



Trek-ploegleider Dirk Demol gaf na afloop toe dat zijn renners met enige bluf reden, maar kan zich vinden niet in de kritiek van Froome. "In de eerste 110 kilometer waren als enige ploeg aan het rijden was. We wisten dat de kopgroep het niet zou gaan redden, ook al hadden ze vier of vijf minuten voorsprong. Wij hebben niet de sterkste ploeg en hebben dus een beetje gebluft, maar we hebben zeker onze verantwoordelijkheid genomen."



Felline finishte uiteindelijk in de eerste groep en behield daarmee zijn leiderstrui. Chris Froome sloot de etappe naar Champéry als vijfde af. "Met de finish in zicht, voelde ik dat ik nog iets over had. Aangezien het geen gewone sprint was, wilde ik nog iets proberen. Vooral met het oog op mogelijke tijdverschillen en breukjes in de groep, was het goed om van voren te zitten."