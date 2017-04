Tom Dumoulin kijkt uit naar Giro: "Het is allemaal nieuw"

12:25 – Tom Dumoulin gaat voor het eerst in zijn carrière met uitgesproken klassementsambities van start in een grote ronde. De Limburger kijkt er naar uit, maar realiseert zich ook dat het een hele nieuwe situatie betekent. "Zo zit ik momenteel voor het eerst op Tenerife. Het is ook de eerste keer dat ik echt met klassementsambities aan een grote ronde begin en dat ik daar door een hele ploeg in wordt gesteund. Het is allemaal nieuw."



Dumoulin gaf in gesprek met Cyclingnews dan ook aan geen hele duidelijke verwachtingen te hebben. "Ik heb van tevoren niet echt een positie in gedachten, die ik moet halen om tevreden te kunnen zijn. We zien wel hoe het gaat." De kopman van Team Sunweb heeft echter wel duidelijke ideeën over de favoriet voor de komende Giro. "Ik denk dat Quintana de grootste favoriet is, met daaronder nog een paar andere jongens."



Nederlanders als rivaal en als knecht

Als onderdeel van deze 'andere jongens' kijkt Dumoulin ook naar de Nederlandse kanshebbers. Toch brengt de strijd met Kruijswijk en Mollema voor hem geen extra rivaliteit met zich mee. "Ik beschouw ze net als alle andere klassementsmannen, dus dat is voor mij niet zo'n groot ding. Ik hoef niet per se de beste Nederlander te zijn, al wil ik ze natuurlijk wel verslaan. Want als ik Kruijswijk en Mollema achter me laat, betekent het dat ik hoog in het klassement sta."



Om Dumoulin in deze missie te laten slagen, wordt hij ondersteund door twee gerenommeerde klimmers: Laurens Ten Dam en Wilco Kelderman. "Ik denk dat we bergop één van de sterkere ploegen hebben. Dit was in het verleden nog niet vaak het geval, maar dat neem ik niemand kwalijk. In de Vuelta van 2015 verwachtte namelijk ook niemand dat ik zo'n goed klassement zou rijden."



Focus op het klimmen

Om in een grote ronde voor eindwinst mee te kunnen strijden, moest Dumoulin investeren in zijn klimcapaciteiten. Dit lijkt ten koste van zijn tijdrit te gaan. "Het is een bewuste keuze om meer op het klimmen te focussen en het is goed mogelijk dat mijn tijdrit daardoor een klein beetje wordt beïnvloed. Maar na de tijdrit in de Tirreno is dit nog niet het moment om te evalueren."



In de Tirreno reed Dumoulin een teleurstellende tijdrit, met een dertiende plek tot gevolg. Toch wijt Dumoulin dit niet alleen aan het vele klimwerk. "Qua tijdrijden heb ik voor de Tirreno een paar foutjes gemaakt. Ik leunde iets te veel achterover en dacht dat ik zonder veel tijdrittraining ook wel een goede prestatie kon leveren. Dat bleek niet mogelijk en dus moet ik daar aan blijven werken", aldus Dumoulin tegenover Cyclingnews.



Keuzes maken: wel Giro, geen Amstel

De Limburger ging ook in op zijn keuze voor de Giro, in plaats van bijvoorbeeld de Tour de France. "Het aantal tijdritkilometers speelt zeker een rol, maar vormt niet de belangrijkste reden." Deze reden schuilt vooral in de enorme aandacht voor de Tour. "Om voor het eerst met klassementsambities naar de Tour te gaan, zou moeilijker zijn vanwege alle media-aandacht en druk die daarbij komt kijken. We willen beginnen met iets minder druk en kiezen daarom voor de Giro."



Deze keuze betekende dat het voorjaar van Dumoulin volledig op de Giro werd afgestemd. Dit betekende ook dat hij in 'zijn' Amstel Gold Race verstek liet gaan. "Het was wel gek en jammer om niet te starten in de koers waardoor ik eigenlijk ben begonen met wielrennen. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het was een noodzakelijke opoffering om in de Giro in topvorm te kunnen zijn."