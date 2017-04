UAE-TeamEmirates met Rui Costa en Modolo naar Giro

12:44 – UAE Team Emirates heeft haar ploeg voor de honderdste Giro d'Italia bekendgemaakt. Bij de selectie springen vooral oud-wereldkampioen Rui Costa en sprinter Sacha Modolo in het oog. De Portugees Rui Costa begint op 5 mei aan zijn eerste Ronde van Italië. Modolo is als Italiaan al meer ervaren in de Giro en wist vorig jaar zelfs twee etappezeges te pakken.



Rui Costa en Modolo worden in de komende Giro bijgestaan door Valerio Conti, Jan Polanc, Marco Marcato, Matej Mohoric, Edward Ravasi, Simone Petilli en Roberto Ferrari. Deze renners vertegenwoordigen samen de eerste UAE-Emirates ploeg in de Giro.