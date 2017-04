Sunweb maakt Giro-selectie rond Tom Dumoulin bekend

13:31 – Tom Dumoulin gaat namens Team Sunweb als kopman van start in de honderdste Giro d'Italia. De Limburger gaat in de komende Giro voor het eerst met uitgesproken klassementsambities van start. Hij wordt daarbij ondersteund door onder andere Laurens Ten Dam en Wilco Kelderman.



Deze twee gerennomeerde klimmers moeten Dumoulin vooral bergop bijstaan. Naast deze Nederlandse luxe-knechten bestaat de selectie van Sunweb verder uit Tom Stamsnijder, Simon Geschke, Georg Preidler, Chad Haga, Phil Bauhaus en Sindre Skjøstad Lunke. Tom Dumoulin verwacht vooral in de bergen veel van zijn ploeggenoten. In gesprek met Cyclingnews liet Dumoulin namelijk al weten bergop "over één van de sterkere ploegen te beschikken."