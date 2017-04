De Gendt boos op UCI: "Niet normaal, we zijn geen beesten"

21:18 – Thomas De Gendt was allesbehalve blij met de UCI na afloop van de tweede etappe van de Ronde van Romandië. De rit werd ingekort vanwege sneeuwval, maar desondanks was het alsnog geen prettige dag voor de meeste renners in het peloton.



Na afloop verbood de UCI Lotto-Soudal-renner Sander Armée om te douchen omdat de Belg nog langs de dopingcontrole moest. Dat vond De Gendt een belachelijke beslissing. "Een renner die onderkoeld is verbieden om te douchen omdat hij naar de dopingcontrole moet, is niet normaal. We zijn geen beesten", schreef hij op Twitter in een bericht gericht aan de UCI.



"De volgende keer dat we met dit soort weersomstandigheden te maken krijgen, nodig ik jullie uit om de etappe te volgen in een Cabrio", aldus De Gendt in een andere Tweet.