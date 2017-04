Simon Yates klopt Porte en wint koninginnenrit Romandië

17:23 – De koninginnenrit in de Ronde van Romandië is een prooi geworden voor Simon Yates. De Brit van Orica-Scott toonde zich na de slotklim duidelijk de sterkste in een sprint-à-deux. Richie Porte moest in Leysin genoegen nemen met plaats twee. Emanuel Buchmann mocht als derde mee naar het podium. Yates pakte met zijn overwinning eveneens de leiding in het algemeen klassement.



De vierde etappe in de Ronde van Romandië voerde de renners over 163,5 kilometer van Domdidier naar Leysin. Onderweg stonden er maar liefst vier beklimmingen op het programma, drie van eerste categorie en één van tweede categorie.



Lotto-Soudal domineert de vlucht

De etappe werd gekleurd door acht vroege vluchters, met daarbij maar liefst drie renners van Lotto-Soudal. Sander Armée, Thomas de Gendt en Thosh van der Sande zaten kregen gezelschap van Simon Clarke, Pavel Kochetkov, Mickaël Cherel, Youcef Reguigui en Andrea Pasqualon.



Achter de koplopers hield Team Sky de controle stevig in handen. De mannen van Froome gaven de kopgroep een maximale voorsprong van slechts vijf minuten. Naarmate de koplopers meer hoogtemeters te verduren kregen, dunde het groepje vluchters steeds verder uit. Armée sprokkelde onderweg waardevolle punten voor zijn bergtrui, maar moest uiteindelijk toezien hoe Cherel er twintig kilometer van de meet solo vandoor ging.



Yates zet concurrentie onder druk

Met de slotklim in zicht ontsnapte een gevaarlijke groep, met onder andere Simon Yates en Emanuel Buchmann, uit het peloton. Ondertussen ging Wilco Kelderman in het achtervolgende peloton door een moment van onoplettendheid tegen de vlakte. Zijn ploeggenoot Chad Haga bracht hem echter snel weer terug op de voorposten.



Toen Yates met de finish in zicht nog altijd een kleine minuut voorsprong hield, moesten de andere klassementsmannen uit hun hok komen. Richie Porte toonde zijn goede benen en sprong weg uit het peloton. Chris Froome bleek nog niet over deze goede benen te beschikken. De Britse Tourwinnaar moest namelijk lossen en gaf uiteindelijk meer dan een minuut toe.



Yates blijft kalm in de sprint

Richie Porte reed het gaat naar de groep Yates in zijn eentje dicht en zette zich meteen op kop. Simon Yates kon als enige volgen en blijf ijzig kalm in de onvermijdelijke sprint-à-deux. Met zijn zege, greep Yates ook meteen de macht in het klassement. In de afsluitende tijdrit verdedigt de Brit een voorsprong van negentien seconden op Riche Porte. Chris Froome vinden we in het klassement slechts op plek 36.