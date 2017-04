Kruijswijk laat slotrit Yorkshire lopen met oog op Giro

29 april 2017 – Steven Kruijswijk gaat morgen (zondag) niet van start in de laatste etappe van de Tour of Yorkshire. De renner van Team LottoNL-Jumbo neemt rust met het oog op de Giro d'Italia, die komende vrijdag van start gaat. Kruijswijk was vrijdag in de eerste etappe in de Britse rittenkoers ten val gekomen.



Zaterdag deed Kruijswijk nog wel mee. In de finale deed hij zelfs kopwerk in het peloton. Dat werk deed hij voor Dylan Groenewegen, maar die kwam na zijn zege op vrijdag deze keer niet verder dan plek vier. "Ik ben op waarde geklopt", aldus Groenewegen op de website van Lotto-Jumbo. "Gisteren waren wij de sterkste en wonnen we, vandaag was het Bouhanni."



"Het was lastig, het ging op en af in de laatste kilometers", beschrijft Groenewegen de finale. "In de sprint zat ik goed geplaatst. Hivert verraste ons nog door een demarrage, maar kort daarna begon de sprint al. Ik ging samen met Bouhanni aan en al snel pakte hij een voorsprong. Bouhanni en Hivert bleven voor mij en ook Ewan kwam er nog overheen. Ik denk dat Bouhanni iets frisser aan de sprint begon dan ik dat deed. Uiteindelijk heeft de sterkste gewonnen."