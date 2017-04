Boonen nu echt gestopt: "Blijf achter met héél raar gevoel"

14:03 – Tom Boonen moet er even aan wennen dat hij geen profrenner meer is. De 36-jarige Belg reed drie weken geleden in Parijs-Roubaix zijn laatste koers, maar nam zaterdag voor 20.000 fans in thuisplaats Mol echt afscheid van de koersfiets.



"Ik blijf achter met een héél raar gevoel", vertelt Boonen tegen Het Nieuwsblad. "De wedstrijd zelf was gezellig, een beetje babbelen links en rechts. Maar de laatste ronde was echt indrukwekkend raar in mijn hoofd. In één keer kwam het besef dat het gedaan was. De realiteit haalde mij in plots in. Heel raar."



"Het is een beetje een wrang, raar gevoel. Ik sluit een groot hoofdstuk in mijn leven af. Al sinds mijn dertiende jaar ben ik bezig met fietsen", vervolgt Boonen. "Het wielrennen heeft meer dan twintig jaar mijn leven beheerst. Mijn leven gaat nu helemaal veranderen. Het is nu tijd voor iets anders. En dat komt nu allemaal naar boven."



"Ik besef het op dit moment meer dan na Parijs-Roubaix", zegt Boonen. "Toen zat ik meer in de schwung van de koers, was er meer de adrenaline van het proberen de finale te kleuren en de koers te winnen. Dat is nu wel helemaal anders. De hele dag stond in het teken van mijn afscheid. Nu komt pas echt het besef dat het gedaan is. Ik voel mij anders dan drie weken terug na Parijs-Roubaix."



"Dit was echt plezant. Ik heb rot geamuseerd, er keihard van genoten. Het was ongelofelijk hoeveel volk hier was in Mol. De laatste rondjes reed ik rond met kippenvel. Niet dat er tranen kwamen, maar ik kreeg het toch moeilijk. Op een rondje van toch twee kilometer stond het volk overal rijen dik. En dan dat applaus: indrukwekkend. Vanavond ga ik nog een laatste keer goed eten en drinken met de mannen van vroeger. Bijbabbelen over vroeger. Dat gaat héél hard genieten zijn."