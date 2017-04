UCI onderzoekt racistisch gedrag Moscon jegens Reza

14:32 – Zijn racistische gedrag aan het adres van Kevin Reza in de Ronde van Romandië krijgt een dubbel staartje voor Gianni Moscon. Niet alleen krijgt de renner van Team Sky interne sancties opgelegd, ook heeft hij een onderzoek van de UCI aan zijn broek.



"De UCI verwacht van iedereen in deze sport het beste op het gebied van ethiek en gedrag", meldt de UCI in een verklaring aan Cyclingnews. "Racisme heeft geen plaats in het wielrennen of welke sport dan ook. Een dergelijke zaak wordt onderzocht en waar nodig worden er sancties opgelegd."



Moscon heeft zich al verontschuldigd voor zijn racistische gedrag, maar kan desondanks rekenen op sancties van Team Sky en ook de UCI. Reza zou de excuses wel hebben geaccepteerd.